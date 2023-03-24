Закончить ремонт коллектора на Моршанском шоссе Тамбова обещают до 30 марта

Из-за половодья в месте проведения работ сдвинулся грунт

Руководство водоканала провело встречу с жителями домов по Моршанскому шоссе, где ведутся работы на канализационном коллекторе. Сейчас продолжается замена квартальных сетей от Моршанского шоссе, д.7 до перекрестка улиц Подвойского/Чичканова. Коммунальщики объяснили жителям, почему перенеслись сроки завершения работ. Дело в том, что из-за паводка произошло движение грунта. В результате в месте соединения труб съехала муфта, пропускная способность трубы нарушилась. Чтобы устранить повреждение, в месте соединения труб нужно было повторно раскапывать и проводить работы.

Тем не менее, в соответствии с договором строительно-монтажных работ, заключенным с генеральным подрядчиком, срок завершения работ на этом участке – 30 марта. В случае нарушения этих сроков исполнителю грозят штрафные санкции в соответствии с законодательством.

- Также отметим, что 21 марта сотрудники «РКС-Тамбов» при участии представителей областной прокуратуры и жилнадзора, провели комиссионное обследование жилого дома №7 по Моршанскому шоссе, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов. - Заключение о его техническом состоянии будет предоставлено 16 апреля.