Охранник одной из школ Тамбова пожаловался в прокуратуру на отсутствие трудового договора

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку трудового законодательства по обращению работника частной охранной организации. При этом выяснилось, что заявитель работал охранником в образовательном учреждении без трудового договора и внесения сведений в трудовую книжку.

- По выявленным нарушениям прокуратурой района возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, юридическое лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.