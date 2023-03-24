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НовостиОбщество24 марта 2023 8:00

Охранник одной из школ Тамбова пожаловался в прокуратуру на отсутствие трудового договора

Возбуждено дело об административном правонарушении
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку трудового законодательства по обращению работника частной охранной организации. При этом выяснилось, что заявитель работал охранником в образовательном учреждении без трудового договора и внесения сведений в трудовую книжку.

- По выявленным нарушениям прокуратурой района возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, юридическое лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.