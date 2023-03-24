В Тамбовской области будут судить жителя Калмыкии, который устроил аварию с автобусом

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Республики Калмыкия. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью четырем лицам, смерть четырех лиц).

По версии следствия, 20 сентября 2021 года мужчина, лишенный водительских прав, управлял автомобилем Honda Accord. Он, вместе с тремя пассажирами, ехал из Москвы в Республику Калмыкия. На 505 километре автодороги Р-22 «Каспий» водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу микроавтобусом Hyundai H-1, перевозившим 7 пассажиров.

- Три пассажира легкового автомобиля (52-летняя и 37-летняя женщины и 20-летний молодой человек) и один пассажир микроавтобуса (37-летняя женщина) скончались, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Как рассказали в региональной прокуратуре, уголовное дело будет направлено в Сампурский районный суд для рассмотрения по существу.