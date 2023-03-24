В Сосновском районе пьяный водитель пытался откупиться от инспектора ДПС

В дежурную часть отдела полиции поступила информация о попытке дачи взятки сотруднику ДПС. Полицейский патрулировал участок автодороги Тамбов-Шацк в Сосновском районе и остановил машину, за рулем которой оказался 48-летний мужчина из государства Ближнего зарубежья. Мужчина был пьян.

- Сотрудник полиции заметил нарушение и для оформления протокола согласно статье 12.8 КоАП РФ пригласил его к себе в машину. Нарушитель пытался дать взятку полицейскому, что было сразу пресечено. Мужчина был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, где был опрошен на предмет попытки дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Момент правонарушения попал на запись видеорегистратора. Виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 1 года.