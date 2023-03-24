Тамбовская прокуратура добилась выделения квартиры семье с пятью детьми

Прокуратура Моршанска провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению матери пятерых детей. Выяснилось, что многодетная семья проживает в многоквартирном доме, состояние которого не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и техническим правилам. При этом местной администрацией не проводила открытый конкурс по отбору управляющей организации и не инициировала процедура рассмотрения вопроса о признании дома аварийным.

Для защиты жилищных прав людей прокуратура внесла представление главе городской администрации.

- После вмешательства надзорного ведомства многодетной семье предоставлена благоустроенная квартира, а многоквартирный дом включен в программу капитального ремонта на текущий год, - сообщает прокуратура Тамбовской области.