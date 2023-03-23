В Тамбове объявили конкурс на разработку эскиз-проекта сквера на ул. Советской/Лермонтовской, 57/11

В Тамбове объявили конкурс на разработку эскизного проекта общественного пространства в районе Советской/Лермонтовской, 57/11. При обсуждении обустройства этой территории прозвучало несколько разных мнений. Место знаковое: это исторический квартал Тамбова, рядом находится дом Л.Д. Ростовцевой-Скалон, где, как считается, бывал композитор Сергей Рахманинов, здание областной детской библиотеки. Именно поэтому на последнем градсовете принято решение об обьявлении конкурса Он позволит определить лучшее решение обустройства этой территории.

К участию приглашают всех, кто готов поделиться идеями, которые лягут в основу обустройства нового городского пространства. В составе конкурсной комиссии почетный архитектор России Вячеслав Василенко, краеведы Марина Климкова и Олег Карнаухов, главный архитектор области Александр Филатов, главный архитектор города Яна Ломко, председатель регионального отделения «Союза художников России» Владимир Соловьев и другие.

- Прием конкурсных проектов продлится до 1 мая, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Подробности можно уточнить в городском управлении архитектуры по телефону: 72-18-44, 72-09-74.