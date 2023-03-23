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НовостиПроисшествия23 марта 2023 15:19

В Тамбове 22-летний иностранный гражданин осужден на 10 лет за торговлю наркотиками

Парень размещал на территории областного центра закладки с героином
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель прокуратуры Октябрьского района Тамбова поддержал государственное обвинение по уголовному делу 22-летнего иностранного гражданина. Его признали виновным в сбыте и покушении на сбыт наркотиков.

- Подсудимый на территории Тамбова размещал свертки, содержащие наркотические вещества (героин) различной массы, после чего фотографировал места «закладок», указывал их геопозицию и направлял организатору преступной группы через приложение «Телеграм» для дальнейшего незаконного сбыта бесконтактным способом иным лицам за плату, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

Виновный получил 10 лет 6 месяцев колонии строгого режима.