В Тамбове 22-летний иностранный гражданин осужден на 10 лет за торговлю наркотиками

Представитель прокуратуры Октябрьского района Тамбова поддержал государственное обвинение по уголовному делу 22-летнего иностранного гражданина. Его признали виновным в сбыте и покушении на сбыт наркотиков.

- Подсудимый на территории Тамбова размещал свертки, содержащие наркотические вещества (героин) различной массы, после чего фотографировал места «закладок», указывал их геопозицию и направлял организатору преступной группы через приложение «Телеграм» для дальнейшего незаконного сбыта бесконтактным способом иным лицам за плату, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

Виновный получил 10 лет 6 месяцев колонии строгого режима.