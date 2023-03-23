В новом сквере на Полынковской в Тамбове украли лавочки и урны

Эти люди решили, что им лавки нужнее

Ночью в новом сквере у тамбовской школы № 11 несколько мужчин вырвали из земли три скамейки и урны, погрузили их в «Газель» и уехали. Все происходящее было снято на камеры видеонаблюдения.

- Этот сквер на улице Полынковской начали благоустраивать в прошлом году, сейчас все общестроительные работы там завершены. В настоящий момент подрядчик передает объект на баланс дирекции благоустройства и озеленения. Разумеется, на месте украденных лавочек установят новые. И все же мы верим и надеемся, что подобное в нашем городе больше не случится, - прокомментировали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова