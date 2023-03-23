Сотрудник тамбовской колонии проносил на территорию наркотики

В суде вынесли приговор 25-летнему жителю Рассказовского района, которого признали виновным в преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В суде доказали, что теперь уже бывший сотрудник регионального УФСИН, находясь при исполнении должностных обязанностей, получив взятку, дважды приобрел и незаконно пронес осужденному на территорию режимного объекта наркотики.

- С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 140 000 рублей и лишению права занимать должность на государственной службе в органах ФСИН, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.