В Тамбовской области выявили два случая бешенства

За двое суток в Тамбовской области ветеринарные специалисты выявили вируса бешенства в патологическом материале животных поступивших из Моршанского, Кирсановского, Бондарского и Никифоровского районов. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства согласно ветеринарным правилам, а на территории эпизоотического очага установлен карантин.

- Лишь в одном случае патологический материал был отобран от дикого животного - лисы, в трех других случаях зараженными бешенством оказались домашние питомцы - собаки, а также мелкий рогатый скот, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.