Тамбовчанин купил фальшивки вместо ценных монет

В отдел полиции обратился житель Котовска, который рассказал, что он стал жертвой афериста. По словам мужчины он познакомился с мужчиной, который представился коллекционером и договорился с им о покупке нескольких антикварных монет. Сделка происходила на территории одной из автостоянок. За семь монет котовчанин отдал 7 тысяч рублей. Спустя некоторое время мужчина взял кредит и на все деньги купил у знакомого антиквара ещё 150 монет. Однако через несколько дней обнаружился обман: выяснилось, что монеты не имели никакой антикварной ценности. Сам продавец прекратил общение и не отвечал на телефонные звонки. После обращения потерпевшего в полицию было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сумма ущерба составила 145 тысяч рублей. Полицейские установили личность афериста.

- 28-летнего жителя Мичуринска задержали, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.