Тамбовчанка попыталась дать взятку полицейскому

На 562-м километре трассы «Каспий» при проверке автомобиля полицейский обнаружил, что автоледи перевозит ребенка без детского автокресла. Инспектор составил протокол о нарушении правил дорожного движения. Нарушительнице это не понравилось, и она попыталась дать взятку за несоставление протокола. Сотрудник полиции отказался от взятки и уведомил руководство.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Виновная будет привлечена к уголовной согласно статье 291.2 «Мелкое взяточничество». Санкция статьи грозит штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до одного года, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.