На нескольких улицах Тамбова не будет света

24 марта в Тамбове будут проводиться ремонтные работы на электросетях. В связи с этим планируется временное отключение света.

По информации администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции электричество отключат:

с 10.30 до 12.00 на улицах

- Советская, д. 85/12;

- М.Горького, д. 2А-10;

с 13.30 до 15.00 по адресам:

- ул. Набережная, д. 34

- ул. Сергеева-Ценского, д. 12 корп. 1-3;

с 15.00 до 16.30

- ул. А.Бебеля, д. 16-18/49;

- ул. Советская, д. 35 корп.1-3.

В связи с обрезкой деревьев:

с 9.00 до 13.00

- ул. Фиолетова, д. 2-26;

- ул. Социалистическая, д. 55-100;

- ул. Летняя, д. 77-98;

- ул. Воровского, д. 77-98;

- ул. Жемчужникова, д. 79-98;

с 13.00 до 16.00

- ул. Отдыха, д. 1-13;

- ул. Планировочная, д. 1-38;

- ул. Ново-Северная, д. 1-13;

- ул. Дальняя, д. 2-21;

- пр. Дальний, д. 3-37;

- ул. Защитная, д. 18-24.