На нескольких улицах Тамбова не будет света

24 марта в Тамбове будут проводиться ремонтные работы на электросетях. В связи с этим планируется временное отключение света.
По информации администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции электричество отключат:
с 10.30 до 12.00 на улицах
- Советская, д. 85/12;
- М.Горького, д. 2А-10;
с 13.30 до 15.00 по адресам:
- ул. Набережная, д. 34
- ул. Сергеева-Ценского, д. 12 корп. 1-3;
с 15.00 до 16.30
- ул. А.Бебеля, д. 16-18/49;
- ул. Советская, д. 35 корп.1-3.
В связи с обрезкой деревьев:
с 9.00 до 13.00
- ул. Фиолетова, д. 2-26;
- ул. Социалистическая, д. 55-100;
- ул. Летняя, д. 77-98;
- ул. Воровского, д. 77-98;
- ул. Жемчужникова, д. 79-98;
с 13.00 до 16.00
- ул. Отдыха, д. 1-13;
- ул. Планировочная, д. 1-38;
- ул. Ново-Северная, д. 1-13;
- ул. Дальняя, д. 2-21;
- пр. Дальний, д. 3-37;
- ул. Защитная, д. 18-24.