В Мичуринске отлавливают бездомных собак

В наукограде 20 февраля был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев. За этот период сотрудники подрядной организации осуществили три выезда. В первый было отловлено 8 особей на улицах Федеративной и Новой, а во второй - 10 животных, обитающих на улицах Парковой, Федеративной и в районе Турмасовского переезда, в понедельник в районе набережной отловили 3 собаки.

Как и в предыдущие годы отловом занимается индивидуальный предприниматель из Липецка Татьяна Двуреченская. За время контракта планируется отловить около 550 особей. Мероприятия включают в себя: отлов, доставку, содержание, оказание ветеринарных услуг, а также обязательную маркировку, стерилизацию и возврат в место обитания.

- Направить заявку на отлов бездомных агрессивных животных можно по телефону управления городского хозяйства администрации Мичуринска: 5-20-64, указав свои контактные данные, - говорят в пресс-службе администрации наукограда.