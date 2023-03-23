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НовостиПроисшествия23 марта 2023 11:21

В Тамбовской области на пляже утонул 53-летний мужчина

ЧП произошло в Сампурском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются

Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

23 марта в 12 часов 50 минут в ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о том, что из пруда Барский, вблизи села Петровское Сампурского района, на месте оборудованном для купания, обнаружили и извлекли 53-летнего мертвого мужчину.

- Тело погибшего передали сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - На месте происшествия работали 9 человек, 5 единицы техники, из них от МЧС России 1 человек и 1 единица техники.