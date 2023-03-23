В Тамбовской области 21 старшеклассник сдает ЕГЭ по русскому языку досрочно

Экзамен по русскому языку является обязательным для получения аттестата

23 марта проходит досрочный экзамен по русскому языку. В Тамбовской области заявление на участие в нем подал 21 человек.

Экзамен является обязательным для получения аттестата. Его результаты необходимы при поступлении в любой вуз, на любую специальность.

- Каждый вариант экзаменационной работы по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий. Первая часть включает в себя 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть содержит одно задание с развернутым ответом – сочинение. На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Экзамен проводится в Центре экспертизы образовательной деятельности. Его результаты станут известны не позднее 6 апреля.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области