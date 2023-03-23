Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 9:30

В Мичуринске изъято 5,5 тысяч литров контрафактного алкоголя

У предпринимателя нашли 7 разных марок водки и 250 канистр со спиртом
Марина МАКОВЛЕВА
Контрафактная водка на любой вкус и кошелек

Контрафактная водка на любой вкус и кошелек

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мичуринске полицейские обнаружили в автомобиле 36-летнего предпринимателя несколько ящиков с водкой с признаками контрафакта. Изъято 400 бутылок спиртной продукции различных брендов.

- В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий мичуринские полицейские проверили гараж предпринимателя, в котором находились десятки ящиков с водкой и канистры со спиртом, также с признаками контрафакта. В общей сложности полицейские изъяли свыше пяти с половиной тысяч литров алкогольной продукции: более 8,5 тысяч бутылок водки семи различных брендов, около 250 пятилитровых канистр со спиртом, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Продукция отправлена на экспертизу. Ущерб от деятельности предпринимателя, нанесенный официальным производителям алкогольной продукции, предстоит установить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.