В Тамбовской области фура спровоцировала аварию с участием трех авто

В аварии пострадал пассажир легковой машины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей произошла 22 марта в 19 часов 40 минут на 43 километре автодороги «Тамбов-Пенза» Рассказовского района. 54-летний мужчина, управляя автомобилем «МАН 26.413» в составе с прицепом «Акерманн» наехал на едущий впереди «ВАЗ 21074» под управлением 55-летнего мужчины. От удара легковушка продолжила движение и въехала в автомобиль «2834DF», за рулем которого был 39-летний водитель.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 19-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21074», на автомобиле скорой помощи его доставили во вторую городскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.