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НовостиПроисшествия23 марта 2023 9:09

Водитель грузовика присвоил 20 тонн мяса с тамбовского предприятия

Вместо доставки к месту назначения мужчина продал товар в Московской области
Марина МАКОВЛЕВА

Полицейские Тамбовского района раскрыли факт мошенничества, совершенный жителем Ставропольского края. 37-летний мужчина прибыл на тамбовское предприятие для загрузки 20 тонн мясной продукции, которые должен был поставить в одну из стран Ближнего зарубежья. Покупка была оплачена.

- Мужчина не довез груз до пункта назначения, а продал его другому предприятию Московской области. Все вырученные деньги он присвоил себе и потратил по своему усмотрению. Ущерб предприятию, которому товар не доехал, составил более миллиона рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.