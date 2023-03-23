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НовостиОбщество23 марта 2023 8:30

В Тамбове 23.03.23 вступят в брак 23 пары

Следующий пик регистраций придется на 21 и 22 апреля
Марина МАКОВЛЕВА
Красивая дата - чем не повод пожениться?

Красивая дата - чем не повод пожениться?

Интересное совпадение – в тамбовском Дворце бракосочетания в «зеркальную» дату 23.03.2023 решили зарегистрировать свой брак 23 пары. Довольно большая цифра, учитывая, что сейчас идет Великий пост.

- Очередной «свадебный бум» в областном центре ожидается накануне Красной горки, 21 и 22 апреля. На регистрацию брака в эти дни подали заявление в общей сложности порядка 45 пар. По традиции пик бракосочетаний придется на лето и раннюю осень, - рассказали в администрации города Тамбова.

Кстати, после капитального ремонта, который прошел во Дворце бракосочетаний в прошлом году, церемония бракосочетания была расширена: молодоженам предлагают зачитать друг другу клятвы верности и исполнить первый танец молодых.

Фото администрации города Тамбова