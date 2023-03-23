54 тамбовчанина оштрафовали за нарушение правил перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции Тамбовской области провели массовые профилактические мероприятия по контролю за использованием детских удерживающих устройств и предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции проверяли подъезжающих к школам и детским садам водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей.

Только в отношении родителей, которые перевозили своих малолетних детей без автокресел и автолюлек, было вынесено 54 постановления о наложении административных штрафов по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ в размере 3 тысяч рублей.

- Всего же подразделениями Госавтоинспекции области в ходе проведения рейдов пресечено около 100 нарушений правил перевозки детей, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.