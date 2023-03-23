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НовостиОбщество23 марта 2023 16:05

В туберкулезном отделении колонии №1 нашли санитарные нарушения

Прокуратура возбудила административное дело
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Тамбовская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тамбовской области провела проверку соблюдения требований федерального законодательства о материально-бытовом и санитарно-эпидемиологическом обеспечении в указанном лечебном учреждении.

Выяснилось, что помещения туберкулезного легочного отделения больницы при ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбовской области находятся в неудовлетворительном состоянии, не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам, нуждаются в ремонте.

По выявленным фактам возбуждено дело об административном правонарушении о несоблюдении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации зданий и помещений.

- Для устранения этих нарушений, специализированная прокуратура направлен в суд иск о возложении обязанности на администрацию учреждения принять необходимые меры к приведению его в нормативное состояние, - сообщает прокуратура Тамбовской области.