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НовостиОбщество23 марта 2023 7:52

В Мичуринске начато обследование дорог по гарантийным обязательствам

Состояние участков, отремонтированных в 2018-2022 годах, планируется оценить до конца недели
Марина МАКОВЛЕВА
За 5 лет заасфальтировано около 212 участков

За 5 лет заасфальтировано около 212 участков

С 2018 года в Мичуринске обновлено 107 км дорог и тротуаров, заасфальтировано около 212 участков. Большую часть работ исполнили специалисты ДСПМК «Мичуринская». Проверить состояние отремонтированных участков выехала административная комиссия.

- По выявленным недостаткам административная комиссия составит претензии в адрес подрядчиков. Им предстоит привести дороги в соответствие. На восстановление дорог и тротуаров действует гарантийное обеспечение, - сообщают в администрации города Мичуринска.

До конца недели комиссия планирует оценить состояние участков по гарантии за 2018-2022 год.

Фото администрации города Мичуринска