В Мичуринске начато обследование дорог по гарантийным обязательствам

За 5 лет заасфальтировано около 212 участков

С 2018 года в Мичуринске обновлено 107 км дорог и тротуаров, заасфальтировано около 212 участков. Большую часть работ исполнили специалисты ДСПМК «Мичуринская». Проверить состояние отремонтированных участков выехала административная комиссия.

- По выявленным недостаткам административная комиссия составит претензии в адрес подрядчиков. Им предстоит привести дороги в соответствие. На восстановление дорог и тротуаров действует гарантийное обеспечение, - сообщают в администрации города Мичуринска.

До конца недели комиссия планирует оценить состояние участков по гарантии за 2018-2022 год.

Фото администрации города Мичуринска