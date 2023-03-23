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НовостиПроисшествия23 марта 2023 8:09

Тамбовчанин стал жертвой мошенничества при покупке гаража

Объект, за который мужчина отдал 250 тысяч рублей, оказался под арестом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

К сотрудникам кирсановской полиции обратился 61-летний местный житель, который рассказал, что он стал жертвой мошенничества. В декабре прошедшего года мужчина увидел объявление о продаже гаража. Он договорился с хозяйкой о том, чтобы помсотреть объект и решил заключить сделку. Хозяйке гаража мужчина передал 250 тысяч рублей, а она вручила ему ключи, сообщив, что документы о покупке будут позже. Мужчина начал пользоваться гаражом, но получение бумаг на него экс-владелица все время откладывала. Тогда мужчина обратился в полицию. Там выяснили, что жительница Кирсановского района не могла официально продать гараж, потому что он был под арестом. Реализовать его она решила без документов, деньги требовались, чтобы расплатиться с долгами.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.