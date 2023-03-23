Тамбовчанин вымогал деньги у бывшей клиентки, которой оказывал психологическую помощь

В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову с заявлением о вымогательстве обратилась 37-летняя женщина, которая рассказала, что в конце декабря в соцсети ВКонтакте в разделе «Друг на час» она прочла объявление о том, что некий мужчина за определенную плату оказывает психологическую помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Тамбовчанка как раз нуждалась в поддержке и поэтому решила обратиться к автору объявления. Во время нескольких встреч клиентка рассказала мужчине о своей личной жизни, но в какой-то момент разочаровалась в психотерапевте и прекратила с ним общение. Зная многое о частной жизни бывшей клиентки мужчина решил ее шантажировать. Он зарегистрировал на телефон своей жены страницу в социальной сети, и в нее начал писать женщине, требуя за нераспространение личных сведений 200 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого в вымогательстве. Им оказался 34-летний тамбовчанин, который в настоящее время задержан. В совершении вымогательства он признался.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 163 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.