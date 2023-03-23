В Тамбове на Магистральной грузовик вырвал рельс

Чтобы избежать аварий, рельс пришлось удалить

Водитель фуры из Владимирской области пересекал железнодорожные пути в районе Бастионной и Магистральной зацепил рельс прицепом. Дальнобойщик не заметил этого и продолжил движение. В результате вырванный рельс перегородил проезд транспорту.

- Этот участок железнодорожных путей находится в частной собственности, его своевременно обслуживание не осуществляется, крепления шпал расшатались – все это в итоге привело к подобной аварийной ситуации, - рассказали в администрации города Тамбова.

В целях безопасности городские службы демонтировали участок железнодорожного рельса протяженностью 40 м. В настоящий момент рельс находится на ответственном хранении. Никто из водителей в результате инцидента не пострадал.

Фото администрации города Тамбова