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НовостиОбщество23 марта 2023 7:02

В Тамбове на Магистральной грузовик вырвал рельс

Металлоизделие, перегородившее проезд, пришлось демонтировать
Марина МАКОВЛЕВА
Чтобы избежать аварий, рельс пришлось удалить

Чтобы избежать аварий, рельс пришлось удалить

Водитель фуры из Владимирской области пересекал железнодорожные пути в районе Бастионной и Магистральной зацепил рельс прицепом. Дальнобойщик не заметил этого и продолжил движение. В результате вырванный рельс перегородил проезд транспорту.

- Этот участок железнодорожных путей находится в частной собственности, его своевременно обслуживание не осуществляется, крепления шпал расшатались – все это в итоге привело к подобной аварийной ситуации, - рассказали в администрации города Тамбова.

В целях безопасности городские службы демонтировали участок железнодорожного рельса протяженностью 40 м. В настоящий момент рельс находится на ответственном хранении. Никто из водителей в результате инцидента не пострадал.

Фото администрации города Тамбова