В Тамбове ведется весенняя уборка

Очистка ведется на 25 улицах

В Тамбове за сутки вывезли почти 200 кубометров мусора и дорожного смета.

- Работы велись на Урожайной, Озерной, Чичерина, Рылеева, Володарского, Мичуринской, а также в Бокино, Строителе, Тригуляе и Периксе. Прочищали дождеприемники на Советской, ремонтировали и меняли дорожные знаки на Куйбышева, Б. Васильева и Чичканова, - рассказали в администрации города Тамбова.

План работ на 23 марта включает 25 улиц. На линию вышло более 60 единиц техники и 113 человек.

Фото администрации города Тамбова