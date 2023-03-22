Рядом с новым сквером на Киквидзе в Тамбове посадят деревья

Территория рядом со сквером остро требует благоустройства

В прошлом году на улице Киквидзе в Тамбове появилась новая общественная территория. Чтобы ликвидировать расположенный рядом пустырь, было решено провести здесь дополнительное озеленение.

На площади почти 1,5 тысяч кв. м посеют газон, посадят более 30 ив и лиственниц, 165 кустов спиреи. Также в планах организовать композиции, состоящие из кустарников. К работам приступят с наступлением благоприятной погоды.

- Жители соседних территорий также выступали за организацию парковки для машин рядом со сквером. Однако согласно нормам градостроительства это запрещено. Вблизи расположен детский сад, и расстояние до него от автопарковки должно быть не менее 25 метров. В данной случае данное условие не соблюдается, - пояснили в администрации города Тамбова.

Напомним, что в новом сквере была уложена тротуарная плитка, установлены лавочки и урны, смонтировано уличное освещение, высажено более 120 деревьев и 1500 кустарников.

Фото администрации города Тамбова