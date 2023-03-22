В Тамбовской области появятся две новые меры поддержки семей с детьми

В Тамбовской области подготовили еще две законодательные инициативы для улучшения благосостояния семей с детьми и стабилизации рождаемости. Планируется предоставление областного материнского капитала на каждого ребенка, начиная с третьего, а также введение «Земельного сертификата».

В прошлом году расширились направления использования областного материнского капитала, увеличен возрастной ценз для многодетных семей с 18 до 23 лет, а также введена такая мера поддержки, как «Подарок новорожденному».

- Предпринятые меры дали положительные результаты, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Несмотря на всероссийскую тенденцию снижения рождаемости, рейтинговое значение суммарного коэффициента рождаемости Тамбовской области растет.