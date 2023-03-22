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НовостиОбщество22 марта 2023 13:50

В Тамбове планируется обследовать почти 200 участков дорог, находящихся на гарантии

Комиссия побывала на Киквидзе, Авиационной, 40 лет Октября
Марина МАКОВЛЕВА
При осмотре обращают внимание на состояние проезжей части, пешеходных тротуаров, разметки, бортового камня и люков

При осмотре обращают внимание на состояние проезжей части, пешеходных тротуаров, разметки, бортового камня и люков

В Тамбове проводится обследование дорог, находящихся на гарантийном обслуживании подрядной организации. К настоящему моменту проверено более 50 объектов. Всего таких участков 198.

22 марта сотрудники городской администрации, Дирекции городского хозяйства и представители подрядчика работали на улице Киквидзе, где в 2019 году был отремонтирован участок от улицы Авиационной до трассы Москва-Волгоград. Также в плане у членов комиссии обследовать улицы Авиационную, 40 лет Октября и несколько улиц в микрорайоне Радужном.

- При осмотре акцент делается на состоянии проезжей части, пешеходных тротуаров, разметки, бортового камня и предусмотренных проектом дорожных знаков. Также уделяют особое внимание состоянию люков, - рассказали в администрации города Тамбова.

По результатам проверки подрядчик получит акты обследований и будет обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет.

Фото администрации города Тамбова