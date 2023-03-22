В Тамбове планируется обследовать почти 200 участков дорог, находящихся на гарантии

При осмотре обращают внимание на состояние проезжей части, пешеходных тротуаров, разметки, бортового камня и люков

В Тамбове проводится обследование дорог, находящихся на гарантийном обслуживании подрядной организации. К настоящему моменту проверено более 50 объектов. Всего таких участков 198.

22 марта сотрудники городской администрации, Дирекции городского хозяйства и представители подрядчика работали на улице Киквидзе, где в 2019 году был отремонтирован участок от улицы Авиационной до трассы Москва-Волгоград. Также в плане у членов комиссии обследовать улицы Авиационную, 40 лет Октября и несколько улиц в микрорайоне Радужном.

- При осмотре акцент делается на состоянии проезжей части, пешеходных тротуаров, разметки, бортового камня и предусмотренных проектом дорожных знаков. Также уделяют особое внимание состоянию люков, - рассказали в администрации города Тамбова.

По результатам проверки подрядчик получит акты обследований и будет обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет.

Фото администрации города Тамбова