В Тамбовской области кафе, в котором посетители заразились сальмонеллезом, выплатит пострадавшим моральные компенсации

В Рассказовском районном суде завершилось рассмотрение гражданского дела о возмещении 67 пострадавшим компенсации за причиненный вред вследствие употребления некачественной продукции, изготовленной в одном из кафе города Рассказово.

С учётом позиции прокурора, участвовавшего в деле, судом установлена причинно-следственная связь между посещением ими заведения в конце июня 2022 года для празднования окончания школы, и наступившими негативными последствиями для их здоровья в виде кишечной инфекции. Права граждан в порядке гражданского судопроизводства восстановлены.

- В пользу пострадавших с индивидуального предпринимателя, грубо нарушившего требования санитарного законодательства, взыскана компенсация морального вреда в размере от 25 до 55 тысяч рублей каждому пострадавшему (в зависимости от степени причиненного вреда), штраф, утраченный заработок и расходы по организации банкета, - сообщает прокуратура Тамбовской области.