Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 12:36

22-летний тамбовчанин отправится в тюрьму за кражу золотой цепочки

Молодой человек незаметно снял дорогое украшение с собутыльницы и сдал в ломбард
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела о краже золотой цепочки стоимостью 30 тысяч рублей и вынес приговор. 22-летнего жителя города Уварово признали виновным в краже, он отправится в тюрьму на год и три месяца.

- Двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. 22-летний парень воспользовался алкогольным опьянением женщины, незаметно для нее снял золотую цепочку и присвоил ее. На следующий день он сдал цепочку в ломбард, а деньги потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Парень признал свою вину, но причиненный ущерб не компенсировал.