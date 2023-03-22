22-летний тамбовчанин отправится в тюрьму за кражу золотой цепочки

Уваровский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела о краже золотой цепочки стоимостью 30 тысяч рублей и вынес приговор. 22-летнего жителя города Уварово признали виновным в краже, он отправится в тюрьму на год и три месяца.

- Двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. 22-летний парень воспользовался алкогольным опьянением женщины, незаметно для нее снял золотую цепочку и присвоил ее. На следующий день он сдал цепочку в ломбард, а деньги потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Парень признал свою вину, но причиненный ущерб не компенсировал.