В Тамбове пройдут плановые отключения электроэнергии

Как сообщают в администрации города Тамбова, 23 марта будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

С 10.00 до 14.00 света не будет на улицах:

- Андреевская, д. 1Б-5;

- Прохладная, д. 1;

- СНТ д. Перикса.

С 9.00 до 13.00 планируется обесточить:

- ул. Зеленая, д. 3-24;

- ул. Широкая, д. 10-32;

- ул. Стрелецкая, д. 1-20;

- ул. Степная, д. 23-68;

- ул. 3-я Линия, д. 6-25.

С 13.00 до 16.00:

- ул. Н.Вирты, д. 36-123;

- ул. Лысогорская, д. 82-117;

- ул. Трудовая, д. 77-124;

- ул. Подгорная, д. 59-124;

- ул. К. Маркса, д. 278-324;

- пр. Лысогорский, д. 3-22;

- пр. Трудовой, д. 3-20;

- пр. Тульский, д. 23-54;

- ул. Жуковского, д. 3-106.