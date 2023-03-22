В Тамбове пройдут плановые отключения электроэнергии

Как сообщают в администрации города Тамбова, 23 марта будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
С 10.00 до 14.00 света не будет на улицах:
- Андреевская, д. 1Б-5;
- Прохладная, д. 1;
- СНТ д. Перикса.
С 9.00 до 13.00 планируется обесточить:
- ул. Зеленая, д. 3-24;
- ул. Широкая, д. 10-32;
- ул. Стрелецкая, д. 1-20;
- ул. Степная, д. 23-68;
- ул. 3-я Линия, д. 6-25.
С 13.00 до 16.00:
- ул. Н.Вирты, д. 36-123;
- ул. Лысогорская, д. 82-117;
- ул. Трудовая, д. 77-124;
- ул. Подгорная, д. 59-124;
- ул. К. Маркса, д. 278-324;
- пр. Лысогорский, д. 3-22;
- пр. Трудовой, д. 3-20;
- пр. Тульский, д. 23-54;
- ул. Жуковского, д. 3-106.