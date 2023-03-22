Суд обязал администрацию Сосновского района решить вопрос с дорогой к поселку Пески

Проверка установила, что подъехать к поселку Пески в Сосновском районе можно только по лесной песчано-грунтовой дороге. При этом в слякоть проезд по ней затруднен.

- Отсутствие автомобильной дороги лишает жителей поселка возможности осуществлять свои личные имущественные и неимущественные права, ставит под угрозу возможность получения ими своевременной медицинской и иной помощи со стороны экстренных и специальных служб, -прокомментировали в прокуратуре Сосновского района.

Чтобы защитить права жителей поселка, прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя признать незаконным бездействие администрации района и обязать ее отремонтировать дорогу. Сосновский районный суд удовлетворил иск в полном объеме.