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НовостиПроисшествия22 марта 2023 10:40

Житель Гавриловского района получил 2 года колонии-поселения за систематическое пьянство за рулем

Мужчина не раз привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Гавриловского района поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя. Его обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения, при этом ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

- Виновный, осознавая противоправность своих действий, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, чем поставил под угрозу безопасность жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения. При его задержании сотрудниками полиции и отстранении от управления автомобилем, подсудимый от прохождения освидетельствования отказался, - рассказали в прокуратуре Гавриловского района.

Гавриловский районный суд приговорил мужчину к 2 годам колонии-поселения, садиться за руль ему нельзя будет еще 3 года.