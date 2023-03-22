В Тамбовской области передают в суд дело москвича, который пытался расправиться с женой и ее сестрой

В прокуратуре Первомайского района утвердили обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя Московской области, который обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы); п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Из материалов уголовного дела следует, что в январе этого года во время ссоры с супругой мужчина нанес ей удары руками, ногами и палкой по различным частям тела, одновременно высказав в её адрес угрозу убийством.

Впоследствии, на почве личных неприязненных отношений, мужчина нанес сестре супруги удар ножом в область живота, причинив ей телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.