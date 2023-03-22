Тамбовский Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики от укусов клещей

С наступлением тепла в Тамбовской области активизируются клещи, это может произойти уже в марте. Неприятные соседи переносят клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, туляремию, моноцитарный эрлихиоз и ряд других инфекций. Чаще всего клещи нападают в лесу, на садовых и дачных участках, в скверах и парках.

В 2022 году на территории области проводились противоклещевые обработки на площади 789,389 га. В лечебные учреждения обратилось 3056 пострадавших от укуса клещей, что в 1,2 раза больше чем в 2021 году (2521человек).

Исследовано 1940 экземпляров клещей. 344 из них оказались заражены клещевым боррелиозом, 102 – анаплазмозом, 5 – эрлихиозом.

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области напоминает, что одним из важнейших направлений профилактики инфекций, передающихся клещами, остается соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.