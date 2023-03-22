Продажи залогового и непрофильного имущества через сервис СбераPortal DA выросли до 1,5 млрд рублей

По итогам прошлого года жители Черноземья выбрали Portal DA, приобретая непрофильные и залоговые активы на общую сумму около 1,5 млрд рублей. Наибольшим спросом пользуется недвижимость (коммерческая/жилая) – таких активов реализовано на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

Среди всех регионов Центрального Черноземья лидером по продажам активов является Воронежская область. В 2022 году там было продано активов на сумму более 880 миллионов рублей.

На портале есть информация о коммерческой и жилой недвижимости, производственных предприятиях и сельскохозяйственных комплексах, земельных участков, производственном и торговом оборудовании, транспорте и спецтехнике – всего около 10 тысяч позиций.

Михаил Белоусов, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Сейчас Portal DA стал полноценным маркетплейсом, на котором присутствуют больше тысячи продавцов. Данная платформа полностью соответствует стратегии цифрового развития Сбера. Все функции сервиса удобны и понятны как продавцам, так и покупателям. Благодаря порталу процедура реализации непрофильных и залоговых активов стала удобной, а самое главное, прозрачной для всех участников процесса».