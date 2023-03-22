В Тамбове остановочные павильоны украсят картины тамбовских мастеров

Картины будут радовать тамбовчан до конца мая

До конца марта остановочные павильоны Тамбова украсят 12 репродукций картин, написанных тамбовскими художниками.

- Идея оформления остановок репродукциями для нашего города уже не нова и сразу вызвала положительный отклик у жителей и гостей Тамбова. Теперь, прогуливаясь по городу или ожидая общественный транспорт, можно на миг оказаться «На Цне» Александра Рогова, вдохнуть нежный аромат «Подснежников» Алексея Краснова или увидеть цветущую в Ивановке сирень глазами художника Николая Богданова, - рассказали в администрации города Тамбова.

Репродукции, предоставленные фондом областной картинной галереи, будут украшать Тамбов до конца мая. По размещенных на полотнах qr-кодам можно будет перейти к актуальной афише мероприятий областной картинной галереи.

Фото администрации города Тамбова