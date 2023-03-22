Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 9:21

В Тамбове остановочные павильоны украсят картины тамбовских мастеров

По размещенных на них qr-кодам можно будет узнать о работе областной картинной галереи
Марина МАКОВЛЕВА
Картины будут радовать тамбовчан до конца мая

Картины будут радовать тамбовчан до конца мая

До конца марта остановочные павильоны Тамбова украсят 12 репродукций картин, написанных тамбовскими художниками.

- Идея оформления остановок репродукциями для нашего города уже не нова и сразу вызвала положительный отклик у жителей и гостей Тамбова. Теперь, прогуливаясь по городу или ожидая общественный транспорт, можно на миг оказаться «На Цне» Александра Рогова, вдохнуть нежный аромат «Подснежников» Алексея Краснова или увидеть цветущую в Ивановке сирень глазами художника Николая Богданова, - рассказали в администрации города Тамбова.

Репродукции, предоставленные фондом областной картинной галереи, будут украшать Тамбов до конца мая. По размещенных на полотнах qr-кодам можно будет перейти к актуальной афише мероприятий областной картинной галереи.

Фото администрации города Тамбова