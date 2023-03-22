В Тамбовской области на обеспечение жильем детей-сирот направят 651 млн рублей

В прошлом году жилье получил 371 человек из категории детей-сирот

В Тамбовской области впервые за последние 5 лет снизилась очередь на жилье среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2022 году квартиры получил 371 человек. На 1 января в списке нуждающихся значится 1459 человек старше 18 лет. В прошлом году в него входили 1645 человек.

- Жилищный сертификат был предоставлен 57 тамбовчанам из категории детей-сирот. Он стал альтернативой ранее заведенному порядку предоставления квартир детям-сиротам. Теперь они имеют право, не дожидаясь своей очереди, воспользоваться сертификатом на приобретение жилья с использованием собственных средств и приобрести в сокращенные сроки то жилье, которое соответствует их требованиям, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

В этом году на меры обеспечение жильем детей-сирот в регионе направят около 651 млн рублей. Это на 110 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Фото правительства Тамбовской области