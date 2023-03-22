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НовостиПроисшествия22 марта 2023 8:19

Рассказовец получил условный срок за нападение на полицейского

Мужчина, пойманный нетрезвым за рулем, оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД
Марина МАКОВЛЕВА

Суд города Рассказово признал 39-летнего местного жителя виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина получил год лишения свободы условно.

- Сотрудниками полиции в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Рассказово выявлен факт управления транспортным средством местным жителем в состоянии алкогольного опьянения. При попытке пресечения правонарушения водитель оказал неповиновение полицейским и применил насилие в отношении одного из сотрудников полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.