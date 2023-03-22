Тамбовчанин может отправиться в тюрьму на 2 года за поездки в пьяном виде

Сотрудники полиции задержали на бульваре Энтузиастов в Тамбове автовладельца, который, судя по манере вождения, был пьян. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался от процедуры. Как выяснилось позже, 43-летний тамбовчанин в июне 2022 года, он уже был оштрафован за аналогичное нарушение и лишился прав на полтора года.

- Несмотря на это, так и не сдав права и продолжая пользоваться машиной, автовладелец вновь сел за руль после употребления спиртного. Штраф за нарушение от так и не оплатил. За повторное опасное нарушение он наказан уже по уголовному кодексу. Добавим, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и даже отбывал наказание в местах лишения свободы за подделку документов, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в прокуратуру Октябрьского района. Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.