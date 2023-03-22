Тамбовчанин пытался убить брата и скрылся в Москве

В Тамбове суд заключил под стражу 27-летнего мужчинеу, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 14 марта между 31-летним потерпевшим и его младшим братом в квартире, в которой они совместно проживали, произошла ссора. Во время выяснения отношений младший из мужчин умышленно нанес брату множественные удары кухонным ножом в различные части тела, в том числе в голову и шею. Поножовщину прекратил отец, он же вызвал скорую медицинскую помощь. После совершения преступления нападавший скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. После объявления в федеральный розыск его задержали в городе Москве.

- В рамках расследования уголовного дела продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.