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НовостиПроисшествия22 марта 2023 7:00

Тамбовчанин украл у знакомой электрообогреватель

Мужчина планировал продать прибор
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Никифоровского района обратилась жительница деревни Чебоксары. Она заявила о краже электрообогревателя. Как выяснилось, в день кражи в доме распивала спиртные напитки веселая компания.

- Оперативники уголовного розыска установили и опросили всех гостей дома, один из мужчин, 46-летний местный житель, признался в преступлении. Он воспользовался моментом, когда хозяйка дома отвлеклась и вынес обогреватель из дома. Похищенное он принес к себе домой, спрятал с целью дальнейшей продажи, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Полицейские вернули обогреватель хозяйке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.