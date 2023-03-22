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НовостиПроисшествия22 марта 2023 4:46

Тела двух тамбовчан нашли у реки в Никифоровском районе

Следователи выясняют причины гибели мужчины и его спутницы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Видимых повреждений на телах не было

Видимых повреждений на телах не было

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в Никифоровском районе. 21 марта недалеко от берега реки Польной Воронеж, рядом с улицей Лесная села Екатеринино в Никифоровском районе обнаружены тела 39-летнего мужчины и женщины, личность которой определяют.

- Для выяснения причин произошедшего в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону. - Причину смерти людей установят по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы. Видимых следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.