Тела двух тамбовчан нашли у реки в Никифоровском районе

Видимых повреждений на телах не было Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в Никифоровском районе. 21 марта недалеко от берега реки Польной Воронеж, рядом с улицей Лесная села Екатеринино в Никифоровском районе обнаружены тела 39-летнего мужчины и женщины, личность которой определяют.

- Для выяснения причин произошедшего в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону. - Причину смерти людей установят по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы. Видимых следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.