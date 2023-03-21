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НовостиПроисшествия21 марта 2023 12:52

Житель Никифоровского района грозился убить жену, если она не даст ему денег на алкоголь

Разбушевавшегося сельчанина остановил участковый
Марина МАКОВЛЕВА

Участковому уполномоченному полиции из села Знаменка Никифоровского района Сергею Бочарову позвонила испуганная местная жительница. 65-летняя женщина рассказала, что муж с ножом угрожает ее убить, требуя деньги на алкоголь.

- Старший лейтенант полиции немедленно выехал на место конфликта, пресек возможное совершение тяжкого преступления. Кухонный нож, которым 67-летний мужчина угрожал своей супруге, был изъят участковым, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное об угрозе убийством.

С начала года в Тамбовской области зарегистрировано 169 подобных фактов, раскрываемость данного вида преступлений составляет 100%.