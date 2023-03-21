Житель Никифоровского района грозился убить жену, если она не даст ему денег на алкоголь

Участковому уполномоченному полиции из села Знаменка Никифоровского района Сергею Бочарову позвонила испуганная местная жительница. 65-летняя женщина рассказала, что муж с ножом угрожает ее убить, требуя деньги на алкоголь.

- Старший лейтенант полиции немедленно выехал на место конфликта, пресек возможное совершение тяжкого преступления. Кухонный нож, которым 67-летний мужчина угрожал своей супруге, был изъят участковым, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное об угрозе убийством.

С начала года в Тамбовской области зарегистрировано 169 подобных фактов, раскрываемость данного вида преступлений составляет 100%.