В Тамбове с 27 марта стартует месячник по наведению чистоты

В Тамбове начали подготовку к весеннему месячнику по наведению санитарного порядка и благоустройства. В этом году погода позволяет начать убирать город несколько раньше, поэтому и традиционный месячник стартует уже 27 марта и продлится до 30 апреля.

По большому счету городские службы уже приступили к этой работе. Однако месячник — это период генеральной уборки, когда в ней принимают участие не только службы благоустройства и дорожного хозяйства, но и все предприятия, организации и, конечно, сами жители.

- В первый день месячника в горадминистрации пройдет большое совещание с участием представителей общественности, на котором будут заслушаны руководители профильных структур по конкретным мероприятиям и срокам, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова.