В Тамбовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7,7 %

В Тамбовской области к медикам с признаками ОРВИ обратилось 5787 человек. Заболеваемость снизилась на 7,7 %. Среди обратившихся выявили 9 случаев гриппа, их них 2 случая у детей.

По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, высокая заболеваемость отмечается в Тамбове, Инжавинском районе, Моршанске, Рассказове, Уварове, Котовске и Жердевском районе.

Рост числа заболевших фиксировался в Моршанском, Бондарском, Мучкапском и Мордовском районах.

Из 25 обследованных больных у 10 выявлен COVID-19, у двоих аденовирус, у одного – грипп типа В. С начала ноября среди жителей области выявлено 752 случая гриппа. Более 67 % случаев – это свиной грипп.