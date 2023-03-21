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НовостиОбщество21 марта 2023 11:10

В Тамбовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7,7 %

К врачам обратилось 5787 человек
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области к медикам с признаками ОРВИ обратилось 5787 человек. Заболеваемость снизилась на 7,7 %. Среди обратившихся выявили 9 случаев гриппа, их них 2 случая у детей.

По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, высокая заболеваемость отмечается в Тамбове, Инжавинском районе, Моршанске, Рассказове, Уварове, Котовске и Жердевском районе.

Рост числа заболевших фиксировался в Моршанском, Бондарском, Мучкапском и Мордовском районах.

Из 25 обследованных больных у 10 выявлен COVID-19, у двоих аденовирус, у одного – грипп типа В. С начала ноября среди жителей области выявлено 752 случая гриппа. Более 67 % случаев – это свиной грипп.