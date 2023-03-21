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НовостиОбщество21 марта 2023 10:33

В Тамбове участники спецоперации получат отсрочку арендной платы

Кроме того, договор может быть расторгнут без штрафных санкций
Марина МАКОВЛЕВА

Глава администрации города Тамбова подписал постановление, в соответствии с которым участники спецоперации могут получить отсрочку арендной платы по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков.

Действие документа распространяется на физических или юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, главное, чтобы единственным учредителем и руководителем фирмы является призванный на военную службу по мобилизации или заключивший контракт.

- Отсрочка уплаты арендной платы предоставляется на период прохождения военной службы. Или же дается возможность расторгнуть договоров аренды без применения штрафных санкций, - пояснили в администрации города Тамбова.