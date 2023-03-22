В выручке тамбовского кинотеатра нашли 5-тысячную подделку

20 марта в отделении банка Тамбова при проверке выручки одного из городских кинотеатров выявили фальшивку номиналом 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в полицию. Подделку из банка изъяли, по факту ее обнаружения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр». В рамках его расследования сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и участковые уполномоченные полиции изучили записи с камер видеонаблюдения в кинотеатре, опросили смену работников и кассиров, когда была пропущена фальшивка, провели беседы с руководством и кассовыми работниками, до которых довели требования об обязательном использовании современных детекторов определения подлинности банкнот, меры ответственности за пропуск фальшивых купюр, а также разъяснили ответственность за сбыт фальшивок. В настоящее время полицейскими устанавливается источник происхождения фальшивой купюры, а также люди, причастные к ее сбыту.

- По закону за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения.